«Недопустимо, чтобы мужчины получали намного больше женщин, представляя одну страну в одном виде спорта». Член «Левого блока» Португалии Мортагуа о поправках в госбюджет

В парламенте Португалии высказались о неравной оплате в мужском и женском спорте.

Ранее стало известно, что португальская партия «Левый блок» предложила поправки в государственный бюджет, чтобы добиться равной оплаты труда в мужских и женских сборных в разных видах спорта.

«Недопустимо, чтобы, делая одно и то же, представляя одну и ту же страну в одном виде спорта на одном соревновании, мужчины получали гораздо больше, чем женщины», – сказала депутат парламента Португалии и член «Левого блока» Жуана Мортагуа.