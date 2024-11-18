«Недопустимо, чтобы мужчины получали намного больше женщин, представляя одну страну в одном виде спорта». Член «Левого блока» Португалии Мортагуа о поправках в госбюджет
В парламенте Португалии высказались о неравной оплате в мужском и женском спорте.
Ранее стало известно, что португальская партия «Левый блок» предложила поправки в государственный бюджет, чтобы добиться равной оплаты труда в мужских и женских сборных в разных видах спорта.
«Недопустимо, чтобы, делая одно и то же, представляя одну и ту же страну в одном виде спорта на одном соревновании, мужчины получали гораздо больше, чем женщины», – сказала депутат парламента Португалии и член «Левого блока» Жуана Мортагуа.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: O Jogo
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