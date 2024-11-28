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Россия может сыграть на турнире команд Центральной Азии осенью 2025-го (Sport24)

Россия может сыграть со сборными из Центральной Азии следующей осенью.

По информации Sport24, российская национальная команда может принять участие в турнире команд Центральной Азии в сентябре 2025 года.

Матчи пройдут 1-9 сентября. В них примут участие 6 сборных региона – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Афганистан, Туркменистан - и 2 приглашенные сборные, среди которых может оказаться Россия.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Sport24
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