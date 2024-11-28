«Барса»-2009 – лучший победитель ЛЧ в XXI веке по версии Goal, «Бавария»-2020 – вторая, «Реал»-2018 – пятый. «Челси»-2012 – худший

«Барселона»-2008/09 Пепа Гвардиолы названа лучшим победителем ЛЧ в XXI веке.

Каталонский клуб возглавил список Goal из 25 клубов, выигрывавших Лигу чемпионов в период с 2000 по 2024 годы.

25. «Челси » (2012)

24. «Реал» (2016)

23. «Милан» (2003)

22. «Интер » (2010)

21. «Ливерпуль» (2005)

20. «Порту» (2004)

19. «Челси» (2021)

18. «Ливерпуль » (2019)

17. «Реал» (2000)

16. «Бавария» (2001)

15. «Манчестер Юнайтед » (2008)

14. «Реал » (2022)

13. «Реал» (2024)

12. «Милан » (2007)

11. «Манчестер Сити » (2023)

10. «Реал» (2002)

9. «Барселона» (2006)

8. «Реал» (2017)

7. «Реал» (2014)

6. «Бавария» (2013)

5. «Реал» (2018)

4. «Барселона» (2015)

3. «Барселона» (2011)

2. «Бавария » (2020)

1. «Барселона » (2009)