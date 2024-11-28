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  • «Барса»-2009 – лучший победитель ЛЧ в XXI веке по версии Goal, «Бавария»-2020 – вторая, «Реал»-2018 – пятый. «Челси»-2012 – худший
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«Барса»-2009 – лучший победитель ЛЧ в XXI веке по версии Goal, «Бавария»-2020 – вторая, «Реал»-2018 – пятый. «Челси»-2012 – худший

«Барселона»-2008/09 Пепа Гвардиолы названа лучшим победителем ЛЧ в XXI веке.

Каталонский клуб возглавил список Goal из 25 клубов, выигрывавших Лигу чемпионов в период с 2000 по 2024 годы. 

25. «Челси» (2012)

24. «Реал» (2016)

23. «Милан» (2003)

22. «Интер» (2010)

21. «Ливерпуль» (2005)

20. «Порту» (2004)

19. «Челси» (2021)

18. «Ливерпуль» (2019)

17. «Реал» (2000)

16. «Бавария» (2001)

15. «Манчестер Юнайтед» (2008)

14. «Реал» (2022)

13. «Реал» (2024)

12. «Милан» (2007)

11. «Манчестер Сити» (2023)

10. «Реал» (2002)

9. «Барселона» (2006)

8. «Реал» (2017)

7. «Реал» (2014)

6. «Бавария» (2013)

5. «Реал» (2018)

4. «Барселона» (2015)

3. «Барселона» (2011)

2. «Бавария» (2020)

1. «Барселона» (2009)

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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