Лэмпард возглавит «Ковентри». Клуб идет 17-м в Чемпионшипе

Фрэнк Лэмпард нашел новую работу.

46-летний англичанин станет главным тренером «Ковентри », сообщает журналист Бен Джейкобс. Стороны достигли принципиальной договоренности.

Контракт еще не подписан, но ожидается, что официально о назначении Лэмпарда объявят к четвергу. Он будет руководить командой в матче с «Кардиффом» 30 ноября.

Ранее Лэмпард возглавлял «Дерби», «Челси» и «Эвертон». В 2023 году он вернулся в лондонский клуб в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

«Ковентри» занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 17 очков после 17 туров.