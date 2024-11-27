Лэмпард возглавит «Ковентри». Клуб идет 17-м в Чемпионшипе
Фрэнк Лэмпард нашел новую работу.
46-летний англичанин станет главным тренером «Ковентри», сообщает журналист Бен Джейкобс. Стороны достигли принципиальной договоренности.
Контракт еще не подписан, но ожидается, что официально о назначении Лэмпарда объявят к четвергу. Он будет руководить командой в матче с «Кардиффом» 30 ноября.
Ранее Лэмпард возглавлял «Дерби», «Челси» и «Эвертон». В 2023 году он вернулся в лондонский клуб в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
«Ковентри» занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 17 очков после 17 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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