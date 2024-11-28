Артига о поражении «Химок» от «Урала» по пенальти: «Руденко мог решать исход. После удаления вратаря все уже стало не так, как нужно»
«Химки» проиграли в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
— Были ли в вашей карьере такие драматичные концовки матчей?
— У меня была большая карьера, в которой преобладали позитивные моменты над негативными. Нам сейчас нужно проанализировать эту игру и готовиться к матчу с «Локомотивом» в РПЛ.
— У «Химок» в первом тайме не очень много получалось в атаке. Что пытались сделать двойной заменой в перерыве?
— Конечно, любая хорошая атака начинается с обороны, в первом тайме были определенные упущения. Во втором тайме уже хорошо играли, создавали моменты, была ситуация, когда Руденко мог забивать и решать исход игры, однако не получилось. После удаления вратаря все уже стало не так, как нужно, что привело к такому результату в серии пенальти.
— Что сказали Хосонову перед серией пенальти (хавбек защищал ворота «Химок» из‑за удаления вратаря Игоря Обухова на 95-й минуте – Спортс”)?
— Просто спасибо, — сказал тренер «Химок».
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