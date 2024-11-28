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У «Ливерпуля» 14 побед и ничья с середины сентября, в ЛЧ – 5 побед из 5 . Дальше – «Ман Сити»

Серия «Ливерпуля» без поражений достигла 15 матчей.

Команда Арне Слота обыграла «Реал» (2:0) в 5-м туре Лиги чемпионов. «Ливерпуль» – единственная команда, выигравшая 5 матчей из 5 в общем этапе турнира.

Единственное поражение мерсисайдцев в этом сезоне датировано 14 сентября. В последующих матчах во всех турнирах они одержали 14 побед и один раз сыграли вничью.

1 декабря «красные» сыграют в чемпионате Англии с «Манчестер Сити».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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