У «Ливерпуля» 14 побед и ничья с середины сентября, в ЛЧ – 5 побед из 5 . Дальше – «Ман Сити»
Серия «Ливерпуля» без поражений достигла 15 матчей.
Команда Арне Слота обыграла «Реал» (2:0) в 5-м туре Лиги чемпионов. «Ливерпуль» – единственная команда, выигравшая 5 матчей из 5 в общем этапе турнира.
Единственное поражение мерсисайдцев в этом сезоне датировано 14 сентября. В последующих матчах во всех турнирах они одержали 14 побед и один раз сыграли вничью.
1 декабря «красные» сыграют в чемпионате Англии с «Манчестер Сити».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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