Тролль дня. Габриэл забил «Спортингу» Дьокереша – и отметил его жестом

Сдержал и сделал 3:0.

Виктор Дьокереш из «Спортинга» – один из главных игроков мира прямо сейчас. Швед забивает так много, что его празднование стало хитом. И поводом для издевки.

Вот так сам Виктор празднует голы (но не в этом матче).

А вот как отметил гол «Спортингу» защитник «Арсенала» Габриэл Магальяэс. Он в конце первого тайма сделал 3:0 и изобразил то же самое.

И это не косплей, а троллинг. Игрок «Арсенала» не повторил в точности, он закрыл руками глаза. Вряд ли промахнулся, наверняка так и хотел.

Для него явно принципиальный момент: сам в обороне сдержал супербомбардира: у расхваленного Дьокереша голов нет, а у самого Габриэла есть. Чем не повод для издевки.

Празднование захватывает мир. Повторял даже Яннис в НБА

Мы видим его даже слишком часто.

Виктор празднует, скрестив руки на лице. Предполагалось, что это связано с фильмами, но сам швед говорил нет, никто даже и близко не догадался. Это не мешало известным спортсменам повторять – например, баскетболисту Яннису Адетокумбо.

Или Хидемасе Морите, партнеру по «Спортингу» – в сборной.

Но главное, что маска Дьокереша стала манией в Португалии. Фанаты постоянно повторяют его на трибунах – причем всех возрастов.

Так что же оно значит?

Дьокереш отсылает к Бэйну – одному из врагов Бэтмена

На самом деле никакой загадки нет. Виктор раскрыл смысл празднования летом.

Празднование Виктора – отсылка на культового злодея из комиксов DC Universe. В июне подтвердил версию, выложив в соцсетях видео с яркой подписью: «Никому не было дела до меня, пока не надел маску».

Это фраза Бэйна – одного из каноничных злодеев во вселенной Бэтмена. Бэйн часто появлялся в комиксах, а еще стал главным антагонистом в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Там его сыграл актер Том Харди.

Маска Бэйна – жизненно важный респиратор, которая смешивает воздух с обезболивающим и таким образом спасает от мучений. Без нее злодей просто задыхается.

Но это мы знаем сейчас, а ведь Дьокереш буквально никому не рассказывал смысл празднования. Гадали даже партнеры по команде. Была версия от экс-партнера по «Ковентри» Джоша Экклза: «Думаю, празднование связано с персонажем фильма «Молчание ягнят» Ганнибалом Лектером. Тот ест людей, а Виктор уничтожает оборону».

Виктор тогда с улыбкой опроверг ее, но посмотрел великий фильм. Ему очень понравилось, но версия не та.

Теории множились. На фанатском сайте «Ковентри» создавали целые треды с одной целью – понять, кем или чем вдохновлено празднование Дьокереша. Самая очевидная версия там: маска отсылает на пандемию, когда все носили маски. Но швед опроверг, а в феврале 2022-го пообещал раскрыть им секрет, но так и не сдержал слово. Ушел в «Спортинг» с тайной.

В Португалии тоже раскрылся не сразу, фанаты гадали. Празднование настолько обросло легендами, что Дьокереш пообещал: раскроет секрет, если станет чемпионом Португалии со «Спортингом». Летом наконец раскрылся – да, это отсылка на Бэйна.

«Слишком пухлый и медленный». Где и как вырос Дьокереш

Фото: Gettyimages.ru /Gualter Fatia