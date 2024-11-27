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  • «Зенит» не просто сохранит 1-е место, а даже увеличит отрыв к зимней паузе. Главное – не ставить Соболева в старт». Орлов о петербуржцах
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«Зенит» не просто сохранит 1-е место, а даже увеличит отрыв к зимней паузе. Главное – не ставить Соболева в старт». Орлов о петербуржцах

Геннадий Орлов уверен, что «Зенит» уйдет на зимнюю паузу лидером РПЛ.

Команда Сергея Семака занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков после 16 туров и опережая «Краснодар» на 1 балл. 

– Я думаю, что до зимнего перерыва «Зенит» не просто сохранит первое место, а даже увеличит отрыв. Потому что «Краснодар» в оставшихся двух матчах, а они играют со «Спартаком» и «Локомотивом», точно где-то потеряет очки. Сейчас у них идет некоторый спад. Играют дома, но все же как минимум одна ничья в этих играх будет.

Ну а «Зенит» в своих двух играх с «Крыльями» и «Акроном», также на своем поле, спокойно обыграет соперников. Может, и Вендел поправится, да даже если и не будет готов, все равно. Главное, чтобы с первых минут в этих играх не ставили в состав Соболева. Хотя решает все Семак… Но ведь чудом выиграли в прошлом туре в Оренбурге! Просто чудом два очка не потеряли. Повезло. А не может ведь каждый раз везти. Первый тайм был вообще никакой.

– Насколько важно с точки зрения, прежде всего, психологии, «Зениту» уйти на паузу лидером?

– Посмотрите, какая борьба. Во-первых, надо отметить, что «Зенит» в этом году набрал на шесть очков больше в первом круге, чем в прошлом сезоне. То есть сейчас совсем другая конкуренция за первое место. И никаких послаблений. А на втором месте находится команда, которая вообще ни разу не проиграла, – сказал футбольный комментатор.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoВендел
logoГеннадий Орлов
logoКраснодар
logoСергей Семак
logoАлександр Соболев
logoКрылья Советов
logoАкрон
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