  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик пообещал Ямалю, что вингер вернется в состав «Барсы» на днях. Ламин пропустил 3 матча из-за травмы голеностопа
1

Флик пообещал Ямалю, что вингер вернется в состав «Барсы» на днях. Ламин пропустил 3 матча из-за травмы голеностопа

Ламин Ямаль вернется в состав «Барселоны» после травмы в ближайшее время.

Вингер восстанавливается от повреждения голеностопа. Он пропустил 3 матча подряд. 

Как сообщает As, сразу после окончания вчерашнего матча с «Брестом» (3:0) в Лиге чемпионов у Ламина состоялся разговор с главным тренером «Барсы» Ханси Фликом.

Немецкий специалист пообещал игроку, что он будет тренироваться в общей группе, и, если все пойдет хорошо, то в субботу Ямаль будет заявлен на игру с «Лас-Пальмасом».

17-летний Ямаль выиграл Golden Boy – приз лучшему молодому футболисту года в Европе 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
logoХанс-Дитер Флик
logoЗдоровье
logoтравмы
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛас-Пальмас
logoЛамин Ямаль
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ямаль не сыграет с «Брестом» в ЛЧ. «Барса» надеется вызвать его на матч с «Лас-Пальмасом»
1524 ноября, 15:24
Ямаль не сыграет с «Сельтой». Флик подтвердил: «Нам нужно, чтобы он восстановился на 100%»
1422 ноября, 13:30
Ямаль задерживается после травмы – уже второй за осень. Вот насколько это проблема
3022 ноября, 12:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Ростов» – «Спартак». Шамар и Голенков играют. Онлайн-трансляция
382 минуты назадLive
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. «Ростов» принимает «Спартак», «Зенит» победил «Ахмат», «Локо» и «Динамо» сыграют в четверг
3293 минуты назадLive
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. Этап 1. «Урал» обыграл «Химки» по пенальти, «Динамо» Махачкала прошло «Сочи»
6110 минут назад
Беллингем о Винисиусе: «Один из лучших в мире, если не лучший. Его отсутствие – большая потеря, но я верю в игроков «Реала»
313 минут назад
У Соболева 2 гола и ассист в 14 матчах за «Зенит». Форвард не реализовал выход один на один в игре с «Ахматом»
1216 минут назад
«Зенит» не проигрывает 10 матчей подряд – 9 побед и ничья
424 минуты назад
«Зенит» прошел «Ахмат» в Кубке – 5:1 по сумме двух матчей. В Грозном выиграли 2:1, забили Артур и Гонду
5027 минут назад
«Ливерпуль» против «Реала» – это интересно, а миссия с призовым фондом 25 млн – вообще шик!
34 минуты назадРеклама
Худяков выйдет в старте «Штурма» на матч ЛЧ с «Жироной». Это первая игра экс-вратаря «Локомотива» за австрийский клуб после летнего перехода
1148 минут назад
Судья Егоров после ВАР не поставил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом». Родригао зацепил ногу Якуева в штрафной
1954 минуты назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» извинилась за баннер фанатов «Пошел нахер, плутократ Аль-Хелайфи!» на матче с «ПСЖ»
5 минут назад
Лига конференций. «Истанбул» и «Петрокуб» сыграли вничью, «Челси», «Фиорентина», «Астана» и минское «Динамо» проведут свои матчи в четверг
17 минут назад
«Динамо» Махачкала прошло «Сочи» в Кубке по пенальти – 4:3. Джапо и Шушеначев забили с игры
111 минут назад
Экс-футболистка «Арсенала» Хеннинг назвала «дерьмом» игру «Сити» в прямом эфире. Другой ведущей пришлось извиниться
333 минуты назад
Сторожук о Сафонове против «Баварии»: «У нас больше любят обсуждать ошибки, чем спасения, это наша ментальность. В игре Матвея вижу только позитив – горжусь, что он вообще играет!»
336 минут назад
Футболисты «Крыльев» о борьбе с коррупцией в судействе: «Спорт должен строиться на основах чистой игры. Инициатива губернатора – важный шаг к укреплению доверия»
751 минуту назад
Смородская о словах главы Самарской области про судейство: «Коррупцию такими «заявами» не победить. Перспектив у его выступления не вижу»
8сегодня, 16:15
Директор «Сити» Бегиристайн получил приз лучшему менеджеру от Golden Boy. Перкаси из «Аталанты» признан лучшим президентом, Мендеш – лучшим агентом
2сегодня, 16:07
«Акрон» сыграет с «Оренбургом». Приходите поддержать команду в домашнем матче против оренбуржцев!
сегодня, 16:00Реклама
Эмери о «Юве»: «Одна из лучших команд в мире, как «Реал», «Бавария» и «ПСЖ». «Вилла» надеется на победу, но ничья тоже будет неплохим результатом»
6сегодня, 15:32