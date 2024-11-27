Флик пообещал Ямалю, что вингер вернется в состав «Барсы» на днях. Ламин пропустил 3 матча из-за травмы голеностопа

Ламин Ямаль вернется в состав «Барселоны» после травмы в ближайшее время.

Вингер восстанавливается от повреждения голеностопа. Он пропустил 3 матча подряд.

Как сообщает As, сразу после окончания вчерашнего матча с «Брестом» (3:0) в Лиге чемпионов у Ламина состоялся разговор с главным тренером «Барсы» Ханси Фликом .

Немецкий специалист пообещал игроку, что он будет тренироваться в общей группе, и, если все пойдет хорошо, то в субботу Ямаль будет заявлен на игру с «Лас-Пальмасом ».

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