Флик пообещал Ямалю, что вингер вернется в состав «Барсы» на днях. Ламин пропустил 3 матча из-за травмы голеностопа
Ламин Ямаль вернется в состав «Барселоны» после травмы в ближайшее время.
Вингер восстанавливается от повреждения голеностопа. Он пропустил 3 матча подряд.
Как сообщает As, сразу после окончания вчерашнего матча с «Брестом» (3:0) в Лиге чемпионов у Ламина состоялся разговор с главным тренером «Барсы» Ханси Фликом.
Немецкий специалист пообещал игроку, что он будет тренироваться в общей группе, и, если все пойдет хорошо, то в субботу Ямаль будет заявлен на игру с «Лас-Пальмасом».
17-летний Ямаль выиграл Golden Boy – приз лучшему молодому футболисту года в Европе
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости