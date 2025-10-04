  • Спортс
1

Гендиректор «Баварии» против расширения ЧМ до 64 команд: «Люди хотят смотреть качественный футбол»

Гендиректор «Баварии» против расширения чемпионата мира до 64 команд.

– ФИФА обсуждает увеличение числа участников чемпионата мира-2030 с 48 до 64. Правильный ли это подход?

– Нет, на мой взгляд, нет. По двум причинам: в 2026 году у нас выделено четыре недели на чемпионат мира с участием 48 команд. Речь также идет о качестве. Допуск стран, которые не играют роли на мировой спортивной арене, только увеличивает количество. Но люди смотрят футбол, когда качество на высоте. В этом я убежден, – сказал Ян-Кристиан Дрезен.

Ян-Кристиан Дрезен
logoБавария
logoчемпионат мира
