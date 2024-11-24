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Ямаль не сыграет с «Брестом» в ЛЧ. «Барса» надеется вызвать его на матч с «Лас-Пальмасом»

Ламин Ямаль не сыграет в Лиге чемпионов во вторник.

Вингер восстанавливается от повреждения голеностопа. Он пропустил вчерашний матч «Барселоны» против «Сельты» (2:2) в Ла Лиге.

Mundo Deportivo передает, что 17-летний футболист по-прежнему испытывает дискомфорт, поэтому тренерский штаб не станет форсировать его возвращение. Игру против «Бреста» он пропустит.

В клубе нацеливаются на включение Ямаля в заявку на матч против «Лас-Пальмаса» 30 ноября.

Ямаль задерживается после травмы – уже второй за осень. Вот насколько это проблема

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
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