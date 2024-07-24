Худяков дебютировал за «Штурм» в товарищеском матче с «Порту» и пропустил между ног
Даниил Худяков дебютировал за «Штурм».
Российский вратарь вышел на второй тайм товарищеского матча против «Порту» (0:2), заменив Кьелла Схерпена.
На 55-й минуте он пропустил мяч между ног – Дэнни Намасо поразил ворота австрийской команды.
Худяков перешел в «Штурм» свободным агентом 22 июля, подписав контракт на 4 года.
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По сути рядовой эпизод, хорошая атака соперника и удар в касание в полуметре от вратаря. 9 из 10 мячей из такой позиции не берутся.
Спортс: "Месси не доиграл матч до конца".
Удаче Дане!
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А ты кроме Гильерме и не вспомнишь больше, как другие между ног пропускали :)