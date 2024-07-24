Худяков дебютировал за «Штурм» в товарищеском матче с «Порту» и пропустил между ног

Даниил Худяков дебютировал за «Штурм».

Российский вратарь вышел на второй тайм товарищеского матча против «Порту» (0:2), заменив Кьелла Схерпена.

На 55-й минуте он пропустил мяч между ног – поразил ворота австрийской команды.

перешел в « » свободным агентом 22 июля, подписав контракт на 4 года.

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