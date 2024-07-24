Худяков дебютировал за «Штурм» в товарищеском матче с «Порту» и пропустил между ног

Теги высшая лига Португалия Порту Штурм высшая лига Австрия Дэнни Намасо Даниил Худяков Футбол

Даниил Худяков дебютировал за «Штурм».

Российский вратарь вышел на второй тайм товарищеского матча против «Порту» (0:2), заменив Кьелла Схерпена.

На 55-й минуте он пропустил мяч между ног – Дэнни Намасо поразил ворота австрийской команды.

Худяков перешел в «Штурм» свободным агентом 22 июля, подписав контракт на 4 года.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

44 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чисто кликбейт заголовок. Сложный эпизод, и Даниил сделал все правильно
+195
-1
+194
Новость и заголовок в духе современного спортсру. Стыдоба. Я то думал там вратарский зевок с пуском между ног. А там отличная атака соперника и переправление в касание с 2 метров перед вратарем. Худяков вполне нормально действовал, пытался закрыть максимальную площадь, выручить не получилось.
+116
0
+116
Руки бы оторвать тем, кто такие заголовки пишет. Да, по факту действительно пропустил между ног, но написано это так - как будто там невероятная вратарская ошибка.
По сути рядовой эпизод, хорошая атака соперника и удар в касание в полуметре от вратаря. 9 из 10 мячей из такой позиции не берутся.
+92
-1
+91
Ответ Chris "Birdman" Andersen
Чисто кликбейт заголовок. Сложный эпизод, и Даниил сделал все правильно
Точняк! Дешевый трюк для привлечения любопытных …Реалии современной спорт.журналистики. ((
+51
0
+51
Ну тут никакого косяка и не было. Рабочий гол. А празднование понравилось)
+28
-1
+27
Ответ fil_spb
Новость и заголовок в духе современного спортсру. Стыдоба. Я то думал там вратарский зевок с пуском между ног. А там отличная атака соперника и переправление в касание с 2 метров перед вратарем. Худяков вполне нормально действовал, пытался закрыть максимальную площадь, выручить не получилось.
Причем так спешили, что "дебютровал" написали)
+25
0
+25
Худяков нормально сыграл, никакого его косяка нет.
+15
0
+15
Месси забивает 4 гола, и его заменяют на 60 минуте.
Спортс: "Месси не доиграл матч до конца".
+14
-1
+13
С такого расстояния любой между ног пропустит.
+7
0
+7
с метра в упор забили, но надо написать, что "между ног"
+6
0
+6
Ответ Chris "Birdman" Andersen
Чисто кликбейт заголовок. Сложный эпизод, и Даниил сделал все правильно
К защите больше вопросы....
+6
0
+6
Ответ igor.igorev
Я бы сказал, что 10 из 10 никто с такого расстояния не возьмёт.
Твой ответ скорее ближе к правде, но я всё же 1 мяч в виде погрешности взяла/соскока мяча с ноги
+6
0
+6
Ну пустил и пустил. С кем не бывает.

Удаче Дане!
+5
0
+5
Уважаемая редакция Sports.ru, обратите пожалуйста внимание на желтушные заголовки, которые строчат ваши редакторы Белоусы и т.д. Ну это же полнейший стыд. Откуда вы понабрали таких «профессионалов»?
+5
0
+5
Ответ DianaBlade
Руки бы оторвать тем, кто такие заголовки пишет. Да, по факту действительно пропустил между ног, но написано это так - как будто там невероятная вратарская ошибка. По сути рядовой эпизод, хорошая атака соперника и удар в касание в полуметре от вратаря. 9 из 10 мячей из такой позиции не берутся.
Я бы сказал, что 10 из 10 никто с такого расстояния не возьмёт.
+6
-1
+5
Там рабочий и тяжелый для почти любого удар, который пропустят 9 из 10 вратарей, заголовок будто он весь матч слил. Серьёзно?
+3
0
+3
Мне нравится Худяков. Надеюсь, у него получится.
+4
-1
+3
Ответ Александр Романов_1116213210
У Локомотива практически все вратари любят между ног пропускать, особенно в этом деле преуспел Гильерме, против Спортинга помню пропустил два таких гола
Зато вратари Локо в своем деле были всегда среди лучших. У Нигматуллина самый высокий балл от СЭ после игры с Тиролем. Рекорд Овчинникова - 14 пропущенных голов за сезон по сей день держится.
...
А ты кроме Гильерме и не вспомнишь больше, как другие между ног пропускали :)
+2
0
+2
У автора новости детская травма, связанная с пропуском между ног, хотя он даже не играл в футбол. Его можно понять.
+2
0
+2
Ответ иди поплачь
Сразу видно школу Локомотива
Акинфеев, к примеру, тоже часто в домик пропускал :)
+1
0
+1
Но не очко порою губит...
+1
0
+1
Ответ fil_spb
Новость и заголовок в духе современного спортсру. Стыдоба. Я то думал там вратарский зевок с пуском между ног. А там отличная атака соперника и переправление в касание с 2 метров перед вратарем. Худяков вполне нормально действовал, пытался закрыть максимальную площадь, выручить не получилось.
Видно что автор нетрадиционной журналистской ориентации.
+1
0
+1
Ответ Vamosalaplaya
Причем так спешили, что "дебютровал" написали)
Ну это «легкий косяк» ). Бывает и покруче )…Журналюги, блин ((
+1
0
+1
Ответ Рискну предположить
Уважаемая редакция Sports.ru, обратите пожалуйста внимание на желтушные заголовки, которые строчат ваши редакторы Белоусы и т.д. Ну это же полнейший стыд. Откуда вы понабрали таких «профессионалов»?
рискну предположить, что у них и стоить задача делать такие желтушные заголовки :)
0
0
0
Ответ Рискну предположить
Уважаемая редакция Sports.ru, обратите пожалуйста внимание на желтушные заголовки, которые строчат ваши редакторы Белоусы и т.д. Ну это же полнейший стыд. Откуда вы понабрали таких «профессионалов»?
В чем желтушность? В заголовке факт.
0
0
0
Ответ Mike 60
Точняк! Дешевый трюк для привлечения любопытных …Реалии современной спорт.журналистики. ((
и это работает. Также как и манипуляции в продажах. Вот пропустил бы он гол от Порту и пропустил, а тут аж между ног))
0
0
0
Автор мудак
0
0
0
Чем заголовок всем не угодил? Он дебютировал? Дебютировал. Пропустил? Пропустил. Между ног? Между ног. Что не так? То, что написали, как будто там вселенских масштабов ошибка - это вы сами додумали, ничего такого в заголовке нет.
0
0
0
С почином!
0
0
0
Спортс любит пропуски между ног.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий