Директор «Сити» Бегиристайн получил приз лучшему менеджеру от Golden Boy. Перкаси из «Аталанты» признан лучшим президентом, Мендеш – лучшим агентом
Чики Бегиристайн, Антонио Перкаси и Жорже Мендеш получили награды Golden Boy.
Спортивный директор «Манчестер Сити» Бегиристайн получил приз лучшему менеджеру.
Перкаси, возглавляющий «Аталанту» признан лучшим президентом клуба.
Жорже Мендеш был назван лучшим футбольным агентом.
17-летний Ямаль выиграл Golden Boy – приз лучшему молодому футболисту года в Европе
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Golden Boy
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