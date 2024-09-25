Садыгов об Артиге в «Химках»: «Не рассматриваем отставку. Команда потихоньку встает на ноги, результаты только улучшатся»
Туфан Садыгов отреагировал на возможный уход Франка Артиги из «Химок».
Ранее сообщалось, что «Химки», наряду с «Пари НН», интересуются главным тренером «Арсенала» Александром Сторожуком, при котором тульский клуб лидирует в Мелбет Первой лиге.
«У нас все нормально. Не рассматриваем отставку тренера. В прошлом году в первой лиге мы тоже начали неудачно. Ничего страшного. Команда потихоньку встает на ноги.
Думаю, с каждым днем результаты только улучшатся», – сказал инвестор «Химок».
После 9 туров подмосковный клуб занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Мир РПЛ, имея в активе 7 очков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости