Садыгов об Артиге в «Химках»: «Не рассматриваем отставку. Команда потихоньку встает на ноги, результаты только улучшатся»

Туфан Садыгов отреагировал на возможный уход Франка Артиги из «Химок».

Ранее сообщалось , что «Химки », наряду с «Пари НН», интересуются главным тренером «Арсенала» Александром Сторожуком, при котором тульский клуб лидирует в Мелбет Первой лиге.

«У нас все нормально. Не рассматриваем отставку тренера. В прошлом году в первой лиге мы тоже начали неудачно. Ничего страшного. Команда потихоньку встает на ноги.

Думаю, с каждым днем результаты только улучшатся», – сказал инвестор «Химок».

После 9 туров подмосковный клуб занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Мир РПЛ, имея в активе 7 очков.