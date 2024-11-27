Виртц забил 17 голов в еврокубках до 22 лет и повторил результат Месси. Больше только у Холанда, Мбаппе и Роналдо

Флориан Виртц забил 17 голов в еврокубках до 22 лет и повторил результат Месси.

21-летний полузащитник «Байера » сделал дубль в матче 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Ред Булл Зальцбург » (5:0).

В общей сложности на его счету стало 17 голов в розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Он повторил результат Лионеля Месси по числу голов в еврокубках в возрасте до 22 лет.

Больше на таком отрезке карьеры забивали только 3 игрока – Эрлинг Холанд (23), Килиан Мбаппе (21) и Роналдо (20).

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