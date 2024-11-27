Виртц забил 17 голов в еврокубках до 22 лет и повторил результат Месси. Больше только у Холанда, Мбаппе и Роналдо
Флориан Виртц забил 17 голов в еврокубках до 22 лет и повторил результат Месси.
21-летний полузащитник «Байера» сделал дубль в матче 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Ред Булл Зальцбург» (5:0).
В общей сложности на его счету стало 17 голов в розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Он повторил результат Лионеля Месси по числу голов в еврокубках в возрасте до 22 лет.
Больше на таком отрезке карьеры забивали только 3 игрока – Эрлинг Холанд (23), Килиан Мбаппе (21) и Роналдо (20).
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Opta
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