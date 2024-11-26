У Холанда 16 голов в 18 матчах за «Сити» в сезоне. Эрлинг забил «Фейеноорду» в ЛЧ с пенальти, у него 4 мяча в 5 играх турнира
Эрлинг Холанд забил 4-й гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Нападающий «Манчестер Сити» открыл счет на 44-й минуте матча с «Фейеноордом» в 5-м туре группового этапа ЛЧ (1:0, перерыв). Холанд реализовал заработанный им пенальти после фола Квинтена Тимбера.
В 5 матчах нынешнего сезона Лиги чемпионов Холанд забил 4 гола. Всего на счету норвежца 16 забитых мячей в 18 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
Подробную статистику Эрлинга можно найти здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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