У Холанда 16 голов в 18 матчах за «Сити» в сезоне. Эрлинг забил «Фейеноорду» в ЛЧ с пенальти, у него 4 мяча в 5 играх турнира

Эрлинг Холанд забил 4-й гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Нападающий «Манчестер Сити» открыл счет на 44-й минуте матча с «Фейеноордом » в 5-м туре группового этапа ЛЧ (1:0, перерыв). Холанд реализовал заработанный им пенальти после фола Квинтена Тимбера.

В 5 матчах нынешнего сезона Лиги чемпионов Холанд забил 4 гола. Всего на счету норвежца 16 забитых мячей в 18 матчах за «Манчестер Сити » во всех турнирах.

Подробную статистику Эрлинга можно найти здесь .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.