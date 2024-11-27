У Холанда 46+5 в 44 матчах ЛЧ. Эрлинг быстрее всех набрал 50 баллов по «гол+пас» в турнире – он побил рекорд ван Нистелроя
Эрлинг Холанд быстрее всех совершил 50 результативных действий в Лиге чемпионов.
Форвард «Манчестер Сити» с пенальти открыл счет в матче 5-го тура общего этапа против «Фейеноорда», а затем с игры сделал дубль (3:0, второй тайм).
В 44 матчах Лиги чемпионов Холанд забил 46 голов и сделал 5 голевых передач в составе «Ред Булл Зальцбург», «Боруссии» Дортмунд и «Манчестер Сити».
Норвежец побил рекорд Руда ван Нистелроя, достигшего отметки в 50 баллов по «гол+пас» за 45 матчей в турнире.
Подробную статистику Эрлинга можно найти здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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