У Холанда 46+5 в 44 матчах ЛЧ. Эрлинг быстрее всех набрал 50 баллов по «гол+пас» в турнире – он побил рекорд ван Нистелроя

Эрлинг Холанд быстрее всех совершил 50 результативных действий в Лиге чемпионов.

Форвард «Манчестер Сити» с пенальти открыл счет в матче 5-го тура общего этапа против «Фейеноорда », а затем с игры сделал дубль (3:0, второй тайм).

В 44 матчах Лиги чемпионов Холанд забил 46 голов и сделал 5 голевых передач в составе «Ред Булл Зальцбург», «Боруссии» Дортмунд и «Манчестер Сити ».

Норвежец побил рекорд Руда ван Нистелроя , достигшего отметки в 50 баллов по «гол+пас» за 45 матчей в турнире.

Подробную статистику Эрлинга можно найти здесь .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.