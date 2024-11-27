Слот о травме Винисиуса перед матчем ЛЧ: «Сложно понять, чего ждать «Ливерпулю», он играл почти в каждом матче. Беспокоят качества Мбаппе – он один из лучших в мире в данный момент»
Арне Слот высказался о ключевых игроках «Реала».
В среду «Ливерпуль» примет «Реал» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Составе мадридцев не сыграет Винисиус Жуниор, который пропустит около месяца из-за травмы бедра.
«Мы готовимся к матчам по-разному в зависимости от того, будет ли играть тот или иной игрок. Мы должны ожидать чего-то иного. Он играл почти в каждом матче, но нам довольно сложно понять, чего ожидать. Состав соперника будет сюрпризом для нас, но мы знаем, что там будут и другие отличные игроки».
О Мбаппе
«Меня не волнует, какая позиция для него оптимальна. Меня беспокоят его качества, он много раз доказывал, что против него очень трудно обороняться. Он один из лучших игроков мира на данный момент», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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