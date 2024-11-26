Фонсека про 3:2 со «Слованом»: «Милан» доминировал всю игру и заслужил победу. Леау понял, почему не в старте, вышел и внес решающий вклад»
Паулу Фонсека доволен победом над «Слованом» (3:2) в Лиге чемпионов.
«Думаю, мы доминировали на протяжении матча. Мы сделали много перестановок в составе и хорошо справились. Есть вещи, которые следует улучшить, но, возможно, они стали следствием наших изменений в составе.
Мы заслужили победу, а судья совершил явную ошибку в случае с последним голом. Мне кажется, мы заслуживали того, чтобы завершить игру с иным счетом.
Я все время разговариваю с Леау, Рафа знает, почему сегодня не играл [с первой минуты]. Он все понял, а потом вышел и внес решающий вклад. Думаю, именно этого мы все и хотим», – сказал главный тренер «Милана» в эфире Sky Sport Italia.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
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