Фонсека про 3:2 со «Слованом»: «Милан» доминировал всю игру и заслужил победу. Леау понял, почему не в старте, вышел и внес решающий вклад»

Паулу Фонсека доволен победом над «Слованом» (3:2) в Лиге чемпионов.

«Думаю, мы доминировали на протяжении матча. Мы сделали много перестановок в составе и хорошо справились. Есть вещи, которые следует улучшить, но, возможно, они стали следствием наших изменений в составе.

Мы заслужили победу, а судья совершил явную ошибку в случае с последним голом. Мне кажется, мы заслуживали того, чтобы завершить игру с иным счетом.

Я все время разговариваю с Леау , Рафа знает, почему сегодня не играл [с первой минуты]. Он все понял, а потом вышел и внес решающий вклад. Думаю, именно этого мы все и хотим», – сказал главный тренер «Милана » в эфире Sky Sport Italia.