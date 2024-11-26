Фонсека перед матчем со «Слованом»: «Для «Милана» ничья равна поражению, для других – победе. Важен правильный настрой, нельзя недооценивать соперника»

Паулу Фонсека оценил состояние и настрой «Милана» перед матчем со «Слованом».

Игра 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет сегодня в Братиславе . Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

– Вы играете против команды с последнего места в турнирной таблице. Есть ли риск недооценить соперника?

– Думаю, что нет. Мы говорили о том, как важно выиграть этот матч. Мы должны принять во внимание тот факт, что играем против команды с совершенно другими характеристиками, и для нас очень важно иметь правильный настрой. Мы не можем недооценивать эту команду

На данный момент я понял, что мы хорошо показываем себя против больших команд и играем хуже против соперников более низкого уровня. Мы работаем над тем, чтобы наше отношение и амбиции всегда были такими, как в матчах с большими соперниками.

– Правда ли, что Лига чемпионов по-другому воспринимается маленькими командами?

– Да, мне так кажется. Лига чемпионов есть Лига чемпионов. Всем нравится играть в таких матчах, это повышает мотивацию. Я жду, что соперник будет мотивирован

– Какой вы видите команду после матча с «Ювентусом»?

– Мы понимаем, что у нас получилось лучше, а что хуже. Некоторые вещи мы сделали очень хорошо.

Я каждые выходные смотрю матчи, подобные тому, что мы сыграли в субботу, и мне кажется, что ничья для «Милана» равносильна поражению, а для других команд – победе. Важно, что команда в порядке, – сказал главный тренер «Милана ».