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«Слован» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Милан» встречается со «Слованом» в 5-м туре Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:45 по московскому времени. 

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko. 

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
logoСлован Братислава
logoМилан
logoЛига чемпионов УЕФА
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