«Слован» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Милан» встречается со «Слованом» в 5-м туре Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов