Левандовски о современной молодежи: «Она более смелая и уверенная в себе. Когда ветеран говорил мне что-то сделать, я выполнял это сразу, сейчас все иначе»
«Когда я только перешел в «Барселону», мне нужно было понять новое поколение – их образ мыслей и все остальное. Мне также нужно было выучить испанский, позже я начал разговаривать с ними на разные темы за обеденным столом или в те моменты, когда мы были вместе. Мне легко говорить о своем карьерном опыте или о том, каким я был подростком.
Молодежь сейчас совсем другая. Когда я был моложе, если ветеран говорил мне что-то сделать, я выполнял это сразу, не задавая вопросов. Сейчас все иначе. Это не хорошо и не плохо, поймите меня правильно, это просто по-другому. Они бесстрашны во всех смыслах, и это касается не только футбола. Общество стало таким. Молодежь более смелая и уверенная в себе.
За последний год я почувствовал, что стал лучше находить с ними общий язык. Я обычно сижу за обедом с несколькими молодыми игроками, и мы говорим о жизни. Я слушаю их переживания, и они спрашивают, о чем я думал в их возрасте. В некотором смысле мы были очень похожи, но я видел мир в другой перспективе, нежели они сейчас», – сказал нападающий «Барселоны».
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