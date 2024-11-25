Роберт Левандовски: «Нападающий и вратарь могут сделать разницу из ничего – эти амплуа требуют иного характера, чем другие. Форвард должен быть эгоистичным в каком-то смысле»
Роберт Левандовски высказался об особенностях игры на позиции форварда.
«В каком-то смысле нападающий иногда должен быть эгоистичен. Бывают ситуации, когда у команды что-то не получается, и нападающие благодаря позиции, на которой мы играем, могут изменить ситуацию, просто делая свою работу.
Думаю, что в игре есть две позиции, которые требуют иного характера, чем у других футболистов: вратари и нападающие. Мы можем сделать разницу из ничего», – сказал форвард «Барселоны» и сборной Польши.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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