Роберт Левандовски: «Нападающий и вратарь могут сделать разницу из ничего – эти амплуа требуют иного характера, чем другие. Форвард должен быть эгоистичным в каком-то смысле»

Роберт Левандовски высказался об особенностях игры на позиции форварда.

«В каком-то смысле нападающий иногда должен быть эгоистичен. Бывают ситуации, когда у команды что-то не получается, и нападающие благодаря позиции, на которой мы играем, могут изменить ситуацию, просто делая свою работу.

Думаю, что в игре есть две позиции, которые требуют иного характера, чем у других футболистов: вратари и нападающие. Мы можем сделать разницу из ничего», – сказал форвард «Барселоны» и сборной Польши .