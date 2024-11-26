Роналду – Маску в ответ на поздравление с победой: «Рад, что у вас есть время на хороший «соккер»
Криштиану Роналду ответил Илону Маску.
Американский миллиардер поздравил форварда «Аль-Насра» с победой над «Аль-Гарафой» (3:1) в Лиге чемпионов Азии. Португалец сделал в этом матче дубль.
«Рад, что у ваших глаз есть время на хороший «соккер», – написал 39-летний футболист.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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