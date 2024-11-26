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ЦСКА вышел в полуфинал Кубка России 2-й раз подряд. В прошлом сезоне уступили «Зениту» в финале пути РПЛ по пенальти

ЦСКА второй год подряд вышел в полуфинал пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В ответном матче 1/4 финала московский клуб разгромил «Рубин» (3:0). Первый матч завершился вничью (0:0).

В прошлом сезоне ЦСКА также дошел до полуфинала, где одолел «Балтику» с общим счетом 3:0.

В финале Пути РПЛ команда при Владимире Федотове уступила «Зениту» в серии пенальти (1:1, 0:0, 4:5).

Петербуржцы в итоге выиграли трофей, в Суперфинале обыграв «Балтику» (2:1).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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