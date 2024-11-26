ЦСКА хочет снова подписать Гбамена. Хавбек остался доволен игрой в России в 2022-м
Жан-Филипп Гбамен может вернуться в ЦСКА.
L’Equipe утверждает, что полузащитник, присоединившийся к «Нанту» минувшим летом, может снова сменить команду. Армейцы проявляют интерес к 29-летнему игроку.
Отмечается, что у Гбамена остались приятные воспоминания о времени, проведенном в ЦСКА в 2022 году. Он был арендован у «Эвертона» и принял участие в 11 матчах Мир РПЛ, отметившись двумя голами.
В этом сезоне на счету хавбека 7 игр в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
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