ЦСКА хочет снова подписать Гбамена. Хавбек остался доволен игрой в России в 2022-м

Жан-Филипп Гбамен может вернуться в ЦСКА.

L’Equipe утверждает, что полузащитник, присоединившийся к «Нанту » минувшим летом, может снова сменить команду. Армейцы проявляют интерес к 29-летнему игроку.

Отмечается, что у Гбамена остались приятные воспоминания о времени, проведенном в ЦСКА в 2022 году. Он был арендован у «Эвертона» и принял участие в 11 матчах Мир РПЛ , отметившись двумя голами.

В этом сезоне на счету хавбека 7 игр в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .