2

ЦСКА – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

ЦСКА принимает «Рубин» во 2-м матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча (первая игра – 0:0). Начало – в 20:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Статистика Фонбет Кубка России

Календарь Фонбет Кубка России

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
онлайны
logoФОНБЕТ Кубок России
logoЦСКА
logoРубин
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Зенит», возможно, был бы ярче, будь у него ЛЧ. Сейчас он каждый год берет золото и топчется на месте. Легионеры уже думают: «Отпустите нас, пожалуйста». Глушаков о петербуржцах
14 минуты назад
Люся Чеботина о свисте фанатов «Спартака»: «Отнеслась к этому спокойно, нет обид. Кстати, мне не заплатили, я искренне хотела поддержать «Динамо»
1015 минут назад
Журналист Риоло о Сафонове в составе на игру с «Баварией»: «Не знаю, насколько это будет разумно. Кто знает, как он справляется с давлением? «ПСЖ» часто создавал себе ненужные проблемы»
1728 минут назад
Чем занимаетесь в свободное время? Заполните анонимную анкету от Спортса’‘
250 минут назадОпрос
Журналист из Намибии о словах Переса про голосование «Золотого мяча»: «Он просто расстроен. Если бы я был представителем ведущей футбольной страны, каковы были бы его аргументы?»
2852 минуты назад
Попов о Карпине: «У нас его все любят и считают сильным тренером – не понимаю почему. Где результаты?»
37сегодня, 09:36
«Кажется, все хотят, чтобы «Зенит» не стал чемпионом и «Краснодар» взял золото. Клуб проделал впечатляющую работу: академия, парк – это должно войти в историю». Глушаков об РПЛ
57сегодня, 09:29
Каррагер поставил Салаха на 5-е место среди лучших игроков в истории «Ливерпуля»: «Но, надеюсь, он не думает, что клуб без него развалится. «Красные» будут двигаться дальше»
23сегодня, 09:18
Лига чемпионов. «Бавария» против «ПСЖ», «Барселона» примет «Брест», «Интер» – «Лейпциг», «Ман Сити» – «Фейеноорд», «Арсенал» в гостях у «Спортинга»
34сегодня, 09:00
Игроки «Спартака» получили двойные премиальные за победу над «Локо» – по 840 тысяч рублей (Иван Карпов)
41сегодня, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Слован» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
15 минут назад
«Спарта» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
125 минут назад
«Барселона» – «Брест». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
435 минут назад
«Шинник» – «Акрон». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
1сегодня, 09:45
«Тюмень» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
2сегодня, 09:35
Викарио, вероятно, пропустит несколько месяцев из-за травмы. «Тоттенхэм» может подписать нового вратаря
8сегодня, 08:48
Барко считает, что «Спартак» может догнать «Зенит»: «У нас лучшие игроки в России. Нужно продолжать играть в том же духе, как с «Локомотивом»
17сегодня, 08:34
IShowSpeed и KSI объявили о создании футбольной лиги с Роналдиньо, Луишем Фигу, Джоном Терри и другими экс-игроками
сегодня, 08:15Игры
Колосков о Тюкавине: «Он не похож на себя самого. От прежнего Тюкавина ничего не осталось, к сожалению. Стал играть менее эффективно, нет азарта и голов»
21сегодня, 07:58
«Спортинг» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1сегодня, 07:34