ЦСКА – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
ЦСКА принимает «Рубин» во 2-м матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча (первая игра – 0:0). Начало – в 20:30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Статистика Фонбет Кубка России
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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