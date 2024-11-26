ЦСКА – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

ЦСКА принимает «Рубин» во 2-м матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча (первая игра – 0:0). Начало – в 20:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

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