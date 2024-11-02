Кейн назвал Роналду лучшим игроком старше 30, себя – лучшим завершителем, де Брюйне – распасовщиком, Ямаля – юным игроком, Холанда – самым сильным. Зидана хотел бы вернуть в футбол
Харри Кейн назвал Криштиану Роналду лучшим игроком старше 30 лет.
Форвард «Баварии» и сборной Англии поучаствовал в блиц-опросе, где подобрал игроков под определенные характеристики.
Кейн назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом в возрастной категории «старше тридцати». Себя англичанин назвал лучшим завершителем атак в футболе, а де Брюйне – лучшим распасовщиком.
В качестве лучшего юного игрока Харри выделил Ламина Ямаля. Холанда Кейн назвал наиболее физически сильным футболистом, охарактеризовав его словом «зверь». Из числа завершивших карьеру легенд Харри хотел бы вернуть в игру Зинедина Зидана.
Самым техничным капитан сборной Англии считает Джамала Мусиалу, а самым быстрым – Кайла Уокера.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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