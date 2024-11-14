«Бавария» может платить Мусиале до 22 млн евро в год по новому контракту. Сейчас хавбек зарабатывает менее 10 млн
Джамал Мусиала может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков «Баварии».
Стороны ведут переговоры о продлении контракта, рассчитанного до 2026 года.
По информации Sport1, в случае подписания нового соглашения полузащитник сможет зарабатывать до 22 млн евро с учетом бонусов ежегодно. Примерно столько же зарабатывают самые высокооплачиваемые футболисты мюнхенского клуба, в том числе Харри Кейн.
Сейчас зарплата Мусиалы составляет менее 10 млн евро в год.
«Бавария» хочет, чтобы новый контракт был рассчитан более чем на 3 года. Есть вероятность, что стороны заключат соглашение до 2030-го.
Статистику Мусиалы можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport1
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