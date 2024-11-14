«Бавария» может платить Мусиале до 22 млн евро в год по новому контракту. Сейчас хавбек зарабатывает менее 10 млн

Джамал Мусиала может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков «Баварии».

Стороны ведут переговоры о продлении контракта, рассчитанного до 2026 года.

По информации Sport1, в случае подписания нового соглашения полузащитник сможет зарабатывать до 22 млн евро с учетом бонусов ежегодно. Примерно столько же зарабатывают самые высокооплачиваемые футболисты мюнхенского клуба, в том числе Харри Кейн .

Сейчас зарплата Мусиалы составляет менее 10 млн евро в год.

«Бавария » хочет, чтобы новый контракт был рассчитан более чем на 3 года. Есть вероятность, что стороны заключат соглашение до 2030-го.

Статистику Мусиалы можно найти здесь .