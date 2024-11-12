Мусиала – лучший игрок «Баварии» в октябре. У хавбека 5 (4+1) очков в 4 матчах месяца
Джамал Мусиала признан лучшим игроком месяца в «Баварии».
21-летний полузащитник победил в голосовании болельщиков, набрав 29% голосов. Он опередил Харри Кейна (16%) и Майкла Олисе (11%).
В октябре Мусиала провел 4 игры за мюнхенский клуб во всех турнирах, отличившись 4 голами и 1 ассистом.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Баварии»
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