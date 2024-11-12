Мусиала – лучший игрок «Баварии» в октябре. У хавбека 5 (4+1) очков в 4 матчах месяца

Джамал Мусиала признан лучшим игроком месяца в «Баварии».

21-летний полузащитник победил в голосовании болельщиков, набрав 29% голосов. Он опередил Харри Кейна (16%) и Майкла Олисе (11%).

В октябре Мусиала провел 4 игры за мюнхенский клуб во всех турнирах, отличившись 4 голами и 1 ассистом.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .