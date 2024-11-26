«Барко, Угальде, Клаудиньо». Маркиньос назвал трех лучших игроков РПЛ

Маркиньос назвал трех лучших игроков в РПЛ.

– Почему, выбирая между двумя клубами (на бразильца также претендовал «Локомотив» – Спортс’‘), вы перешли именно в «Спартак»?

– Две причины. Первая – «Спартак» самый популярный, большой клуб России. Вторая – здесь тренер из моего бывшего клуба, это тоже повлияло на мой выбор. Я здесь счастлив, мне все нравится.

– То есть деньги – более высокая заработная плата – значения не имели?

– Нет. Мне позвонил тренер, это было важно. Знаю его футбольные требования, модель, по которой он играет. Это важно для адаптации.

– Кто, на ваш взгляд, топ-3 игроков РПЛ?

– Барко , Угальде , Клаудиньо , – сказал вингер «Спартака».