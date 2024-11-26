«Барко, Угальде, Клаудиньо». Маркиньос назвал трех лучших игроков РПЛ
Маркиньос назвал трех лучших игроков в РПЛ.
– Почему, выбирая между двумя клубами (на бразильца также претендовал «Локомотив» – Спортс’‘), вы перешли именно в «Спартак»?
– Две причины. Первая – «Спартак» самый популярный, большой клуб России. Вторая – здесь тренер из моего бывшего клуба, это тоже повлияло на мой выбор. Я здесь счастлив, мне все нравится.
– То есть деньги – более высокая заработная плата – значения не имели?
– Нет. Мне позвонил тренер, это было важно. Знаю его футбольные требования, модель, по которой он играет. Это важно для адаптации.
– Кто, на ваш взгляд, топ-3 игроков РПЛ?
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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