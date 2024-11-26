Люся Чеботина о свисте фанатов «Спартака»: «Отнеслась к этому спокойно, нет обид. Кстати, мне не заплатили, я искренне хотела поддержать «Динамо»

Люся Чеботина высказалась о выступлении на матче «Динамо» и «Спартака».

Певица выступила после финала Кубка России в 2022 году. Красно-белые выиграли трофей, обыграв бело-голубых со счетом 2:1.

– Люся, как ты отреагировала, когда болельщики «Спартака» начали свистеть на твоем выступлении на игре с «Динамо»? И считаешь ли ты, что «Спартак» – козлы?

– Нет, я так не считаю. Во время выступления я была в наушниках In-Ear и вообще отнеслась к этому спокойно. Я в принципе ко всему спокойно отношусь.

У меня нет ни обиды, ни претензий. Ребята поддерживали свою команду.

Кстати, мне за это не заплатили. Я искренне хотела поддержать команду. Я за «Динамо » болею, – сказала Люся Чеботина.

Руководитель медиа «Динамо»: «У «Спартака» половина страны известные болельщики, мы испытывали недостаток. У нас появились Клава Кока, Люся Чеботина, Крид»