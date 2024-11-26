  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Люся Чеботина о свисте фанатов «Спартака»: «Отнеслась к этому спокойно, нет обид. Кстати, мне не заплатили, я искренне хотела поддержать «Динамо»
10

Люся Чеботина о свисте фанатов «Спартака»: «Отнеслась к этому спокойно, нет обид. Кстати, мне не заплатили, я искренне хотела поддержать «Динамо»

Люся Чеботина высказалась о выступлении на матче «Динамо» и «Спартака».

Певица выступила после финала Кубка России в 2022 году. Красно-белые выиграли трофей, обыграв бело-голубых со счетом 2:1.

– Люся, как ты отреагировала, когда болельщики «Спартака» начали свистеть на твоем выступлении на игре с «Динамо»? И считаешь ли ты, что «Спартак» – козлы?

– Нет, я так не считаю. Во время выступления я была в наушниках In-Ear и вообще отнеслась к этому спокойно. Я в принципе ко всему спокойно отношусь.

У меня нет ни обиды, ни претензий. Ребята поддерживали свою команду.

Кстати, мне за это не заплатили. Я искренне хотела поддержать команду. Я за «Динамо» болею, – сказала Люся Чеботина.

Руководитель медиа «Динамо»: «У «Спартака» половина страны известные болельщики, мы испытывали недостаток. У нас появились Клава Кока, Люся Чеботина, Крид»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал GAZ LIVE
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
Люся Чеботина
logoДинамо Москва
музыка
logoФОНБЕТ Кубок России
болельщики
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Зенит», возможно, был бы ярче, будь у него ЛЧ. Сейчас он каждый год берет золото и топчется на месте. Легионеры уже думают: «Отпустите нас, пожалуйста». Глушаков о петербуржцах
17 минут назад
Журналист Риоло о Сафонове в составе на игру с «Баварией»: «Не знаю, насколько это будет разумно. Кто знает, как он справляется с давлением? «ПСЖ» часто создавал себе ненужные проблемы»
1731 минуту назад
Чем занимаетесь в свободное время? Заполните анонимную анкету от Спортса’‘
253 минуты назадОпрос
Журналист из Намибии о словах Переса про голосование «Золотого мяча»: «Он просто расстроен. Если бы я был представителем ведущей футбольной страны, каковы были бы его аргументы?»
3055 минут назад
Попов о Карпине: «У нас его все любят и считают сильным тренером – не понимаю почему. Где результаты?»
39сегодня, 09:36
«Кажется, все хотят, чтобы «Зенит» не стал чемпионом и «Краснодар» взял золото. Клуб проделал впечатляющую работу: академия, парк – это должно войти в историю». Глушаков об РПЛ
58сегодня, 09:29
Каррагер поставил Салаха на 5-е место среди лучших игроков в истории «Ливерпуля»: «Но, надеюсь, он не думает, что клуб без него развалится. «Красные» будут двигаться дальше»
25сегодня, 09:18
Лига чемпионов. «Бавария» против «ПСЖ», «Барселона» примет «Брест», «Интер» – «Лейпциг», «Ман Сити» – «Фейеноорд», «Арсенал» в гостях у «Спортинга»
34сегодня, 09:00
Игроки «Спартака» получили двойные премиальные за победу над «Локо» – по 840 тысяч рублей (Иван Карпов)
40сегодня, 08:58
Радимов о желтой Соболева в матче с «Оренбургом»: «Чего он добился? Получил море говна везде. Ему сто раз говорят, что не надо ругаться. Дальше шансов может быть меньше»
17сегодня, 08:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Слован» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
18 минут назад
«Спарта» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
128 минут назад
«Барселона» – «Брест». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
338 минут назад
ЦСКА – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
258 минут назад
«Шинник» – «Акрон». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
1сегодня, 09:45
«Тюмень» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
2сегодня, 09:35
Викарио, вероятно, пропустит несколько месяцев из-за травмы. «Тоттенхэм» может подписать нового вратаря
8сегодня, 08:48
Барко считает, что «Спартак» может догнать «Зенит»: «У нас лучшие игроки в России. Нужно продолжать играть в том же духе, как с «Локомотивом»
18сегодня, 08:34
IShowSpeed и KSI объявили о создании футбольной лиги с Роналдиньо, Луишем Фигу, Джоном Терри и другими экс-игроками
сегодня, 08:15Игры
Колосков о Тюкавине: «Он не похож на себя самого. От прежнего Тюкавина ничего не осталось, к сожалению. Стал играть менее эффективно, нет азарта и голов»
21сегодня, 07:58