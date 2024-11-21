У лиги Португалии лучшее трансферное сальдо за 10 лет – 2,4 млрд евро. Нидерланды и Бразилия вошли в топ-3
У португальских клубов лучшее соотношение трансферных доходов и расходов.
Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, с 2015 по 2024 год команды Примейры получили 4 миллиарда и 158 миллионов евро, выплатили – 1 миллиард и 765 миллионов.
В первую пятерку по трансферному сальдо вошли:
1. Лига Португалии: получено – 4,158 млрд, потрачено – 1,765 млрд, разность – 2,393 млрд.
2-3. Лига Нидерландов: получено – 2,838 млрд, потрачено – 1,345 млрд, разность – 1,493 млрд.
2-3. Лига Бразилии: получено – 2,962 млрд, потрачено – 1,469 млрд, разность – 1,493 млрд.
4. Чемпионшип: получено – 4,054 млрд, потрачено – 2,570 млрд, разность – 1,484 млрд.
5. Лига Аргентины: получено – 2,119 млрд, потрачено – 828 млн, разность – 1,291 млрд.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CIES
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