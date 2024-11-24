У Мбаппе 8 (7+1) очков в 12 матчах Ла Лиги. Форвард «Реала» забил «Леганесу»
Килиан Мбаппе отличился в матче с «Леганесом».
Нападающий «Реала» открыл счет на 43-й минуте игры 14-го тура Ла Лиги (1:0, перерыв).
В 12 матчах чемпионата Испании Мбаппе забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.
Статистика француза – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости