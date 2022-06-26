Директор «Динамо» по коммуникациям: «У «Спартака» половина страны известные болельщики, мы испытывали недостаток. У нас появились Клава Кока, Люся Чеботина, Крид»

В рассказали, как Люся Чеботина плакала из-за поражения команды.

«Не секрет, что у «Динамо» в какой-то момент было мало узнаваемых болельщиков. Всегда клуб ассоциировался с Лещенко.

В принципе всегда знали повара Ивлева, артиста Александра Лазарева. В остальном мы испытывали недостаток в сравнении со «Спартаком», у которого половина страны известные болельщики.

Мы стали подтягивать молодых болельщиков. Так у нас появилась Клава Кока, несмотря на ее интрижку с «Зенитом», Люся Чеботина, Крид регулярно в атрибутике «Динамо». Мы надеемся, что часть людей, которые к нам придут, смогут посетить следующую нашу игру.

Люся Чеботина на полном серьезе стала болеть за «Динамо». Она реально плакала, когда мы проиграли «Спартаку». Это все происходит органично.

Ты приходишь, привыкаешь, что команда твоя. Понятно, что Люся не отличит нападающего от защитника, но она и не должна это делать.

Она эмоционально реагирует, как девочка: забили гол – ура, пропустили – значит пропустили. Она не разбирается в футболе как в игре, но руководствуется эмоциями», – заявил директор по коммуникациям «Динамо» Дмитрий Симонов.

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