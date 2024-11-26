Викарио, вероятно, пропустит несколько месяцев из-за травмы. «Тоттенхэм» может подписать нового вратаря
«Тоттенхэм» может подписать нового вратаря.
Ранее стало известно, что Гульельмо Викарио перенес операцию из-за перелома голеностопа. Он получил травму во время матча с «Манчестер Сити» (4:0).
По информации The Telegraph, срок отсутствия итальянского футболиста будет исчисляться «скорее месяцами, чем неделями».
«Шпоры» планировали укрепить вратарскую позицию по окончании этого сезона. Теперь они могут ускорить поиск нового голкипера.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
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