У Викарио перелом голеностопа. Вратарь «Тоттенхэма» перенес операцию

Гульельмо Викарио перенес операцию из-за травмы.

«Тоттенхэм » сообщил, что у основного вратаря команды был выявлен перелом голеностопа. Итальянец перенес хирургическое вмешательство.

Викарио получил травму во время матча с «Манчестер Сити» (4:0). Он доиграл его до конца.

В текущем сезоне АПЛ Гульельмо провел 12 игр и пропустил 13 голов.