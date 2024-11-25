У Викарио перелом голеностопа. Вратарь «Тоттенхэма» перенес операцию
Гульельмо Викарио перенес операцию из-за травмы.
«Тоттенхэм» сообщил, что у основного вратаря команды был выявлен перелом голеностопа. Итальянец перенес хирургическое вмешательство.
Викарио получил травму во время матча с «Манчестер Сити» (4:0). Он доиграл его до конца.
В текущем сезоне АПЛ Гульельмо провел 12 игр и пропустил 13 голов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Тоттенхэма»
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