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Эд Ширан извинился за то, что прервал интервью Аморима: «Ощущаю себя придурком. Не осознавал, что идет беседа»

Эд Ширан извинился за то, что прервал интервью Рубена Аморима.

«Ипсвич» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью 1:1 в игре АПЛ.

После матча Эд Ширан, совладелец и болельщик «Ипсвича», появился в эфире Sky Sports по ходу интервью Рубена Аморима.

Певец сказал пару слов и обнялся с одним из ведущих Джейми Реднаппом в тот момент, пока тренер «МЮ» отвечал на вопросы.

«Простите, если оскорбил Рубена Аморима. В тот момент не осознавал, что у него берут интервью – подошел сказать привет и попрощаться с Джейми.

Конечно, немного ощущаю себя придурком, но жизнь продолжается», – написал музыкант.

Эд Ширан прервал беседу Аморима с журналистами, появившись в эфире Sky. Бартон недоволен: «Я смотрю не ради косоглазых, рыжих #########. Мы здесь ради футбола»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
logoЭд Ширан
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoИпсвич
logoРубен Аморим
Джейми Реднапп
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