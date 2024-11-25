Эд Ширан извинился за то, что прервал интервью Аморима: «Ощущаю себя придурком. Не осознавал, что идет беседа»

Эд Ширан извинился за то, что прервал интервью Рубена Аморима.

«Ипсвич» и «Манчестер Юнайтед » сыграли вничью 1:1 в игре АПЛ .

После матча Эд Ширан, совладелец и болельщик «Ипсвича », появился в эфире Sky Sports по ходу интервью Рубена Аморима .

Певец сказал пару слов и обнялся с одним из ведущих Джейми Реднаппом в тот момент, пока тренер «МЮ» отвечал на вопросы.

«Простите, если оскорбил Рубена Аморима. В тот момент не осознавал, что у него берут интервью – подошел сказать привет и попрощаться с Джейми.

Конечно, немного ощущаю себя придурком, но жизнь продолжается», – написал музыкант.

Эд Ширан прервал беседу Аморима с журналистами, появившись в эфире Sky. Бартон недоволен: «Я смотрю не ради косоглазых, рыжих #########. Мы здесь ради футбола»