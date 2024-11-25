Джейми Каррагер: «Сити» не уволит Пепа, даже если не будет ничего выигрывать 2-3 года. Кто лучше него? Фергюсона и Клоппа тоже было невозможно уволить»
Джейми Каррагер уверен, что «Манчестер Сити» не уволит Пепа Гвардиолу.
«Горожане» проиграли 5 матчей подряд – впервые с 2006 года. Команда занимает 2-е место в АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на 8 очков.
Каррагер ответил на вопрос о том, является ли Гвардиола неприкосновенным.
«Да. Сэра Алекса Фергюсона было невозможно уволить. Я думаю, что Юргена Клоппа, вероятно, тоже было невозможно уволить из «Ливерпуля».
«Манчестер Сити» ни за что не уволит Пепа Гвардиолу, даже если не будет ничего выигрывать 2-3 года подряд. Такое ощущение у меня было в случае с «Ливерпулем» и Юргеном Клоппом. Если бы он два или три года не выигрывал трофеев, мы все равно хотели бы, чтобы он был нашим тренером.
И кто лучше Гвардиолы?» – сказал бывший защитник «Ливерпуля».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
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