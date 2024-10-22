Роналду об 1:0 в азиатской ЛЧ: «Важная победа. Вперед, «Аль-Наср»!»

Криштиану Роналду прокомментировал победу в азиатской Лиге чемпионов.

Во вторник «Аль-Наср » был сильнее иранского «Эстегляля » (1:0) в 3-м туре общего этапа.

«Важная победа. Вперед, «Аль-Наср»!» – написал 39-летний форвард сборной Португалии .

Роналду зарабатывает 263 млн евро в год – больше всех в лиге Саудовской Аравии, Неймар – 102 млн, Бензема – 96 млн, Мане – 48 млн