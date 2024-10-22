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Роналду об 1:0 в азиатской ЛЧ: «Важная победа. Вперед, «Аль-Наср»!»

Криштиану Роналду прокомментировал победу в азиатской Лиге чемпионов.

Во вторник «Аль-Наср» был сильнее иранского «Эстегляля» (1:0) в 3-м туре общего этапа.

«Важная победа. Вперед, «Аль-Наср»!» – написал 39-летний форвард сборной Португалии.

Роналду зарабатывает 263 млн евро в год – больше всех в лиге Саудовской Аравии, Неймар – 102 млн, Бензема – 96 млн, Мане – 48 млн

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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