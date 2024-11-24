Левандовски о «Барсе»: «Вокруг клуба очень много шума и дезинформации, это вредит карьере. Я понял, как работает этот медиамир, и полностью от него отключился»
Роберт Левандовски рассказал о давлении медиа в «Барселоне».
Польский нападающий перешел в каталонский клуб летом 2022 года из «Баварии».
«Тяжело сравнивать с другими клубами, но вокруг «Барселоны» слишком много шума. За эти годы в клубе я научился держаться подальше от этого. Сначала я читал и слышал много дезинформации, и в некоторых случаях не понимал, почему это происходит. Но затем я понял, как работает этот медиамир в Барселоне, и решил полностью от него отключиться.
Я больше не концентрируюсь на этих вещах – это плохо сказывается на твоей карьере в долгосрочной перспективе», – сказал нападающий «Барселоны».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
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