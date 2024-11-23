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Левандовски о Месси и Роналду: «Я был близок к этому элитному уровню, был рядом, можно сказать! Горжусь, что в их эпоху тоже удавалось бить рекорды»

Роберт Левандовски рад, что добился успеха в эру Месси и Роналду.

«Я играл в футбол в ту же эпоху, что и Лионель Месси и Криштиану Роналду. Думаю, в некоторые моменты я был близок к этому элитному уровню и даже обыгрывал их в отдельных матчах. Думаю, можно сказать, что я был рядом!

Оказаться рядом с такими парнями – это много значит. Я горжусь тем, что в эпоху Месси и Роналду Левандовскому иногда тоже удавалось бить некоторые рекорды и чего-то добиваться», – сказал форвард «Барселоны».

Левандовски о Месси и Роналду: «Они из другого мира, но я хотел идти сразу за ними или в чем-то даже превосходить. Хотел, чтобы наши имена стояли в одном ряду в борьбе за награды»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
logoРоберт Левандовски
logoКриштиану Роналду
logoЛа Лига
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЛионель Месси
logoБарселона
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