Левандовски о Месси и Роналду: «Я был близок к этому элитному уровню, был рядом, можно сказать! Горжусь, что в их эпоху тоже удавалось бить рекорды»

Роберт Левандовски рад, что добился успеха в эру Месси и Роналду.

«Я играл в футбол в ту же эпоху, что и Лионель Месси и Криштиану Роналду . Думаю, в некоторые моменты я был близок к этому элитному уровню и даже обыгрывал их в отдельных матчах. Думаю, можно сказать, что я был рядом!

Оказаться рядом с такими парнями – это много значит. Я горжусь тем, что в эпоху Месси и Роналду Левандовскому иногда тоже удавалось бить некоторые рекорды и чего-то добиваться», – сказал форвард «Барселоны».

Левандовски о Месси и Роналду: «Они из другого мира, но я хотел идти сразу за ними или в чем-то даже превосходить. Хотел, чтобы наши имена стояли в одном ряду в борьбе за награды»