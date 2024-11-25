«Сафонов станет лучшим вратарем мира, если продолжит работать так же. Он может даже выиграть «Золотой мяч» и добиться большего, чем Яшин». Олусегун о вратаре «ПСЖ»

Матвей Сафонов может превзойти Льва Яшина, считает Олакунле Олусегун.

– Слежу за Сафоновым , он большой молодец, желаю ему удачи.

– Сильнее ли Матвей Доннаруммы?

– Да. Как минимум он еще молод и у него большие перспективы.

Считаю, что Матвей станет в будущем лучшим вратарем мира, если продолжит работать в том же духе. Думаю, он может даже выиграть «Золотой мяч » и добиться большего, чем Яшин , – сказал нападающий «Краснодара ».