«Сафонов станет лучшим вратарем мира, если продолжит работать так же. Он может даже выиграть «Золотой мяч» и добиться большего, чем Яшин». Олусегун о вратаре «ПСЖ»
Матвей Сафонов может превзойти Льва Яшина, считает Олакунле Олусегун.
– Слежу за Сафоновым, он большой молодец, желаю ему удачи.
– Сильнее ли Матвей Доннаруммы?
– Да. Как минимум он еще молод и у него большие перспективы.
Считаю, что Матвей станет в будущем лучшим вратарем мира, если продолжит работать в том же духе. Думаю, он может даже выиграть «Золотой мяч» и добиться большего, чем Яшин, – сказал нападающий «Краснодара».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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