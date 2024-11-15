Мусаев о Сафонове в «ПСЖ»: «Мотя показывает уровень лучше, чем у Доннаруммы, через него были все выходы в игре с «Лансом». Агкацев играет ногами немного лучше»
Мурад Мусаев высоко отозвался об игре Матвея Сафонова.
– В чем Агкацев сильнее Сафонова, на тренерский взгляд?
– Не хотелось бы сравнивать, потому что они оба родные для «Краснодара». Стас немного лучше играет ногами.
Сафонов в «ПСЖ» сейчас тоже показывает хороший уровень, который лучше, чем у Доннаруммы. Мы видели последний матч с «Лансом», они играли персонально один в один, и через Мотю были все выходы, он отлично справлялся.
– Вы смотрите матчи Сафонова в «ПСЖ»?
– Стараюсь. Когда нет возможности, то обращаюсь к тренеру вратарей, который ему как папа. Он делает нарезку и скидывает мне, – сказал главный тренер «Краснодара».
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