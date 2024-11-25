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  • Эд Ширан прервал беседу Аморима с журналистами, появившись в эфире Sky. Бартон недоволен: «Я смотрю не ради косоглазых, рыжих #########. Мы здесь ради футбола»
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Эд Ширан прервал беседу Аморима с журналистами, появившись в эфире Sky. Бартон недоволен: «Я смотрю не ради косоглазых, рыжих #########. Мы здесь ради футбола»

Джоуи Бартон остался недоволен появлением Эда Ширана в эфире после матча «МЮ».

«Ипсвич» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью 1:1 в игре АПЛ.

После матча музыкант музыкант Эд Ширан, совладелец и болельщик «Ипсвича», появился в эфире Sky Sports по ходу интервью Рубена Аморима. Певец сказал пару слов и обнялся с одним из ведущих в тот момент, пока тренер «МЮ» отвечал на вопросы.

«В какое посмешище превратился Sky Sports. Можете себе представить, чтобы Эд Ширан прерывал сэра Алекса Фергюсона?

Нынешние стандарты вещания – это просто посмешище. Я смотрю это не для того, чтобы слушать футболисток и косоглазых, рыжих ######### (придурков) в футболках с инициалами.

Мы хотим слушать серьезных людей из мира футбола – например, первое интервью Рубена Аморима после матча о том, как ему предстоит взобраться на гору, чтобы вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину английского футбола.

Мы здесь ради футбола», – сказал бывший футболист Джоуи Бартон.

Изображение: скриншот трансляции Sky Sports

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Джоуи Бартона
logoЭд Ширан
logoДжоуи Бартон
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logoМанчестер Юнайтед
logoИпсвич
logoпремьер-лига Англия
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