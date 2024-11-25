Барко о том, каких легенд «Спартака» он знает: «Буду отвечать на футбольные вопросы. Очень важно учить историю клуба и узнавать легендарных игроков»
Эсекиэль Барко ответил на вопрос о том, знает ли историю «Спартака».
– Бонгонда сказал, что не знает, кто такой Егор Титов. Как у тебя со знанием истории и легенд «Спартака»?
– Очень важно учить историю клуба и узнавать легендарных игроков.
– Можешь назвать фамилии, кого уже успел узнать?
– Я буду отвечать на футбольные вопросы, – сказал полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости