Барко о том, каких легенд «Спартака» он знает: «Буду отвечать на футбольные вопросы. Очень важно учить историю клуба и узнавать легендарных игроков»

Эсекиэль Барко ответил на вопрос о том, знает ли историю «Спартака».

– Бонгонда сказал, что не знает, кто такой Егор Титов. Как у тебя со знанием истории и легенд «Спартака»?

– Очень важно учить историю клуба и узнавать легендарных игроков.

– Можешь назвать фамилии, кого уже успел узнать?

– Я буду отвечать на футбольные вопросы, – сказал полузащитник «Спартака » Эсекиэль Барко .