«Сочи» встретится с махачкалинским «Динамо». Приходите поддержать команду в домашнем кубковом матче!
В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Сочи» сыграет с «Динамо» Мх.
Матч пройдет в среду, 27 ноября, в 18:15 на стадионе «Фишт».
Клуб приготовил насыщенную развлекательную программу, которая начнется в 16:45 и пройдет в тематике «Кавказское дерби». Гостей стадиона ждут: фотозона «Смелый джигит», чеченская лезгинка от хореографа Кейти Хачатрян, футбольные аттракционы и многое другое.
Главным событием перед игрой станет автограф-сессия экс-футболиста сборной России Александра Самедова и экспозиция Фонбет Кубка России на трибуне D. Сочинцы, поддержите команду в домашнем кубковом матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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