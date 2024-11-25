«Сочи» встретится с махачкалинским «Динамо». Приходите поддержать команду в домашнем кубковом матче!

В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Сочи» сыграет с «Динамо» Мх.

Матч пройдет в среду, 27 ноября, в 18:15 на стадионе «Фишт».

Клуб приготовил насыщенную развлекательную программу, которая начнется в 16:45 и пройдет в тематике «Кавказское дерби». Гостей стадиона ждут: фотозона «Смелый джигит», чеченская лезгинка от хореографа Кейти Хачатрян, футбольные аттракционы и многое другое.

Главным событием перед игрой станет автограф-сессия экс-футболиста сборной России Александра Самедова и экспозиция Фонбет Кубка России на трибуне D. Сочинцы, поддержите команду в домашнем кубковом матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .