Джикия о результативности Соболева в «Зените»: «Нужно влиться в коллектив, хорошо провести сборы – и все будет хорошо»

Георгий Джикия рассказал, как Александру Соболеву повысить результативность в «Зените».

В 13 играх за петербургский клуб во всех турнирах на счету форварда 2 гола и 1 ассист.

«Общались с ним недавно. Мы поддерживаем отношения. Все нормально.

На Соболева набрасываются из-за результативности? Ничего страшного в этом нет. Есть концовка чемпионата, где он должен профессионально все сделать и хорошо провести сборы. Они нужны ему, чтобы влиться в коллектив. Январь-февраль он этому сто процентов посвятит, лучше себя подготовит. И все будет хорошо», — сказал защитник «Химок», выступавший ранее за «Спартак» вместе с Соболевым.