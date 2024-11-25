«Гуарирапа похож на Соболева по статистике и неуверенности. Когда нападающие не забивают, они сникают». Масалитин о форвардах
Валерий Масалитин рассказал, что общего у Сауля Гуарирапы и Александра Соболева.
Гуарирапа не отметился результативными действиями в 13 матчах за ЦСКА во всех турнирах. У Соболева 2 гола и 1 ассист в 13 играх за «Зенит».
«Когда нападающие не забивают, они сникают. Посмотрите на того же Гуарирапу. С ним вообще непонятно. Когда он пришел, была мотивация, борьба, скорость, моменты, но в последнее время и этого нет. Вся игра потускнела. Не ясно, что происходит. Уверенности у него нет из-за отсутствия голов.
Гуарирапа похож на Соболева по статистике и неуверенности. Форварды должны забивать голы. Кто забивать-то будет, если не нападающие? Дивеев должен забивать и другие защитники, что ли?» — сказал бывший нападающий ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости