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«Гуарирапа похож на Соболева по статистике и неуверенности. Когда нападающие не забивают, они сникают». Масалитин о форвардах

Валерий Масалитин рассказал, что общего у Сауля Гуарирапы и Александра Соболева.

Гуарирапа не отметился результативными действиями в 13 матчах за ЦСКА во всех турнирах. У Соболева 2 гола и 1 ассист в 13 играх за «Зенит».

«Когда нападающие не забивают, они сникают. Посмотрите на того же Гуарирапу. С ним вообще непонятно. Когда он пришел, была мотивация, борьба, скорость, моменты, но в последнее время и этого нет. Вся игра потускнела. Не ясно, что происходит. Уверенности у него нет из-за отсутствия голов.

Гуарирапа похож на Соболева по статистике и неуверенности. Форварды должны забивать голы. Кто забивать-то будет, если не нападающие? Дивеев должен забивать и другие защитники, что ли?» — сказал бывший нападающий ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoСауль Гуарирапа
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoАлександр Соболев
Валерий Масалитин
logoЗенит
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