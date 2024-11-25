Роналдо из «Ростова» допустил, что Осипенко мог бы играть в «Реале»: «Возможно. Согласен, что он готовый игрок для «Ювентуса»

Роналдо считает, что Максим Осипенко мог бы играть в «Ювентусе» и даже «Реале».

Ранее о том, что защитник «Ростова » подошел бы туринцам, заявил тренер сборной России Николай Писарев.

– Я согласен, что Осипенко – готовый футболист для «Ювентуса », он смог бы там играть, это очень хороший защитник.

– Готовый ли он игрок для «Реала»?

– Возможно, – сказал нападающий «Ростова».