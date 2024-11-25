Роналдо из «Ростова» допустил, что Осипенко мог бы играть в «Реале»: «Возможно. Согласен, что он готовый игрок для «Ювентуса»
Роналдо считает, что Максим Осипенко мог бы играть в «Ювентусе» и даже «Реале».
Ранее о том, что защитник «Ростова» подошел бы туринцам, заявил тренер сборной России Николай Писарев.
– Я согласен, что Осипенко – готовый футболист для «Ювентуса», он смог бы там играть, это очень хороший защитник.
– Готовый ли он игрок для «Реала»?
– Возможно, – сказал нападающий «Ростова».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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